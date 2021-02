Sihame El Kaouakibi kreeg 50.000 euro van Open VLD om politieke carrière te lanceren,  zenuwachtigheid bij liberalen

Maar ondertussen is er een en ander gebeurd: El Kaouakibi kreeg een conflict met haar partij toen ze meestemde met een motie van de oppositie, die op praktijktesten aandrong. en vorige week kwam ze in opspraak na een onafhankelijke audit die gevraagd was door de raad van bestuur van Let's Go Urban. Daaruit moet blijken dat er weinig tussenschotten waren tussen de gesubsidieerde vzw Let's Go Urban en de privébedrijven van El Kaouakibi, en er veel geld heen en weer verschoof.



