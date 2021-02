Straks beslist rechtbank of De Pauw verzegelde enveloppe mag openen, maar waarom wil hij dat? En waarom is die geheim? 

Op de eerste procesdag is afgesproken dat er straks na het vonnis een datum zal worden afgesproken waarop de verdere agenda van het proces kan worden vastgelegd. Het proces gaat dus niet meteen voort over de grond van de zaak. Dat komt omdat alle partijen nog in beroep kunnen gaan tegen het vonnis over de envelop. Advocate Mussche liet al weten dat zij zich sowieso bij de uitspraak zal neerleggen, om geen extra vertraging te veroorzaken. Maar de aanklager en De Pauw hebben ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen als ze het niet eens zijn met de uitspraak. Dan ligt dit proces stil, tot het hof van beroep in Antwerpen zich heeft uitgesproken over de envelop.

Het blijft dus afwachten wanneer de rechtbank het echt kan hebben over de klachten waarvoor De Pauw terecht staat: belaging en elektronische overlast tegen 13 vrouwen.

Waar ging de zaak-De Pauw ook weer over? In deze video leggen we het in 1 minuut uit: