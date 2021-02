Twee bewoners lopen rookvergiftiging op bij dakbrand in Tongeren

Rond twee uur vanmiddag kreeg de brandweer van Tongeren een oproep over sterk uitslaande rook in een huis aan de Nieuwe Steenweg. Martijn Stassen van de brandweer: "De twee bewoners waren thuis, maar konden op tijd het huis verlaten. Ze hebben wel duidelijk rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis."

Het vuur is op de zolder ontstaan, de brandweer kon ervoor zorgen dat de brand tot de zolder en het dak beperkt bleef. De zolder is wel helemaal uitgebrand, en ook het dak is beschadigd.