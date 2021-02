UA lanceert internetgame: "Haal je innerlijke Erika, Herman of Pierre naar boven en schiet virussen uit de lucht"

Bij het begin van het tweede semester heeft de Universiteit Antwerpen een computerspel gelanceerd op haar website. Corona Combat heet het. Spelers kunnen kiezen of ze als Erika, Herman of Pierre coronavirussen te lijf gaan. Die drie figuren wijzen uiteraard naar de eigen professoren Vlieghe, Goossens en Van Damme, die sinds de coronacrisis geregeld in de media uitleg kwamen geven over het coronavirus en de bestrijding ervan. De universiteit nodigt studenten uit om samen te spelen en het tegen mekaar op te nemen, wat hen wat ontspanning moet geven in deze voor hen moeilijke tijden.