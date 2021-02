Uitslaande brand verwoest landbouwloods in Overijse: "120 schapen bijna allemaal gered"

"Het nablussen nam nog uren in beslag. Het dak van de werkplaats was ook ingestort en dat bemoeilijkte de werkzaamheden", zegt Goossens nog. "De schade is wel erg groot." De schapenboer is erg onder de indruk. "Het is een levenswerk dat verloren is", zegt hij. "Wellicht is het elektrisch vuur de oorzaak van de brand. Ik had het daar geplaatst zodat de waterpomp niet zou bevriezen. De werkplaats is volledig vernield. Er lag voor duizenden euro's materieel in. Dit is een ramp voor mij", besluit de aangeslagen schapenboer.