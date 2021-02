Vaccinatiecentra worden ingericht met materiaal van de provinciale uitleendienst: "Vooral paaltjes zijn populair"

"Het was de bedoeling om dit coronaproof materiaal uit te lenen aan verenigingen van zodra ze weer iets mogen organiseren", vertelt Tim. "Maar omdat we vragen krijgen van steden en gemeenten die vaccinatiecentra moeten inrichten, lenen we onze spullen ook aan hen uit. We doen dat aan heel democratische prijzen. Eigenlijk is dat een soort verzekering, een bedrag dat je betaalt voor als er iets mis zou gaan met het materiaal tijdens het transport of het gebruik."