Vaccinatiecentrum in Beringen start als eerste met vaccineren

De vaccinatiecentra in Vlaanderen kunnen in principe vanaf volgende week starten met het vaccineren van zorgpersoneel uit de eerste lijn. Volgens minister Beke zullen de meeste vaccinatiecentra tegen het einde van de krokusvakantie klaar zijn voor een voorzichtige opstart. "Voorzichtig, want er blijft onzekerheid over de vaccinleveringen", aldus Beke.



Maar als alles goed verloopt, kan het vaccinatiecentrum in Beringen maandag opstarten met de eerste vaccins. Het is nog niet duidelijk hoeveel personeel gevaccineerd kan worden, maar in een eerste fase gaat het om het zogenaamde frontliniepersoneel, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen en verzorgenden van de diensten voor gezinszorg.