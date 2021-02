Vaccinatiecentrum Skyhall op Brussels Airport bijna klaar: "Gekleurde lijnen vertellen je waar je moet zijn"

De Skyhall is de oude vertrek- en aankomstzaal van Brussels Airport. Die is onlangs helemaal gerestaureerd en kan dienen voor allerlei evenementen. Vanaf eind deze maand komen er vier vaccinatielijnen en een bewegwijzering in kleuren: “We gaan vier vaccinatielijnen hebben en om de mensen duidelijk te maken in welk dokterskabinet ze verwacht worden, gaan er op de grond gekleurde lijnen komen zoals die in het ziekenhuis te vinden zijn", vertelt burgemeester Ingrid Holemans van Zaventem: "Dat is internationaal, dat is makkelijk en daarvoor hoef je niet allemaal dezelfde taal te spreken."