Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) wil bemiddelen in bekvechterij over Gravensteen

Vanmorgen verscheen een open brief waarin wordt aangeklaagd dat de verbouwingsplannen het historische monument dreigen te beschadigen. Ook dat het parkje naast het Gravensteen deels plaats moet maken voor een souvenirwinkel stuit op ongenoegen.

"Het Gravensteen is één van de meest toonaangevende gebouwen voor heel Vlaanderen en toont de grootsheid van Gent zoals het ooit was en nog steeds is", aldus Diependaele. "We steunen het Gentse stadsbestuur in haar plannen om het monument te restaureren en toegankelijk te maken voor personen met een handicap."

Maar het kan beter volgens de minister: "Voor een project van zo’n omvang is het belangrijk om rekening te houden met de gevoeligheden van de lokale bevolking."