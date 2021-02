Vlaams ministers Crevits en Demir steunen festivals met 50 miljoen (voorschotten) en 10 miljoen (coronasteun)

Minister Crevits: “Organisatoren van vakbeurzen, B2B-events, sport- en cultuurevents ondervinden een grote impact door de coronacrisis. Het is belangrijk om de volledige keten van ondernemingen in de eventsector in gang te trekken. Met het terugbetaalbaar voorschot voor de eventsector voorzien we in de nodige middelen om de motor in gang te krijgen en bieden we een verzekering op het risico om in onzekere tijden een evenement te organiseren.”