Meisjes durven niet altijd voetballen bij jongens: Lokerse voetbalclubs richten ploeg met uitsluitend meisjes op

Haentjes is zelf vader van een voetballend meisje: "Mijn dochter is ooit beginnen te voetballen bij een jongensploeg. Ze twijfelde toen soms wel. Nadien zijn er meisjes bijgekomen bij FC Daknam en zijn ze een eigen ploegje begonnen. Ik zag hun speelsheid tijdens de trainingen en ik dacht, daar zit meer in." En dat is er nu met de volledige meisjesvoetbalploeg Femina Lokeren.