Vrouw (86) dood teruggevonden op straat dichtbij woonzorgcentrum, onderzoek gestart

Het is nog niet bekend sinds wanneer de vrouw weg is uit het woonzorgcentrum. Dat wordt nu onderzocht. "Een bewoonster van het woonzorgcentrum is vannacht of vanmorgen vroeg buiten geraakt uit de open afdeling waar ze verbleef", zegt burgemeester Bevers. "De vrouw is hier op straat overleden. Het is voorlopig nog een raadsel hoe mevrouw is buiten geraakt, zeker omdat een procedure moet worden gevolgd. Onderzoek loopt om hier helderheid in te brengen."

Volgens ooggetuigen zou de vrouw vrieswonden hebben aan handen en knieën, en zou ze teruggevonden zijn in haar kamerjas. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. "Voor de familie is dit een drama dat niemand wil, en we doen ons best om dit in de toekomst te voorkomen", besluit burgemeester Bevers.