Weekje vertraging voor dossier rond Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD)

Bij Let's Go Urban is vorige week voorlopige bewindvoerder aangesteld, nadat drie leden van de raad van bestuur een onafhankelijke audit hadden besteld. Daaruit moet blijken dat er heel weinig tussenschotten waren tussen de gesubsidieerde vzw rond Sihame El Kaouakibi, Let's Go Urban, en haar privébedrijven. Er zou zo'n 340.000 euro verhuisd zijn daartussen. De bestuursleden klagen over een gebrek aan transparantie.