Wereldprimeur: vanaf volgend jaar ook verzekering gewaarborgd inkomen mogelijk voor ex-kankerpatiënten

“België is het eerste land dat een recht op vergeten invoert voor de verzekering gewaarborgd inkomen”, volgens Barbara Van Speybroeck: “ Dat is een belangrijke beslissing voor heel veel voormalige kankerpatiënten die vandaag ook vooruit gaan kijken. Verzekeringsondernemingen laten ex-kankerpatiënten nu de spons vegen over hun ziekte uit het verleden.”

Verzekering gewaarborgd inkomen belangrijk voor zelfstandigen



"Dit is een belangrijke stap", zegt Assuralia, "Heel wat zelfstandigen hebben zo'n verzekering voor wanneer ze plots hun activiteiten niet meer kunnen verder zetten door ziekte of een ongeval. Anders vallen ze terug op heel weinig geld."

“Vaak hadden voormalige kankerpatiënten het moeilijk om zo’n verzekering af te sluiten of moesten ze een zware bijpremie betalen. Vandaag zeggen wij, van zodra iemand 10 jaar kankervrij is, dan gaan we daar ook geen rekening meer mee houden. “

Medische vragenlijst



Wie zo'n verzekering gewaarborgd inkomen of een schuldsaldoverzekering wil aangaan moet een medische vragenlijst invullen. Wie kanker heeft gehad, moet dat wel blijven vermelden: “Je mag natuurlijk niet liegen op die vragenlijst, je moet nog altijd invullen welke aandoening je hebt gehad, ook al is het meer dan tien jaar geleden.”

"Maar de verzekeraar zal daar bij kanker geen rekening meer mogen houden", aldus Barbara Van Speybroeck: “Indien je al meer dan tien jaar kankervrij bent en je behandeling is al meer dan tien jaar gelden, dan moet je dat nog melden. Maar je verzekeraar gaat die aandoening niet meer mogen gebruiken om je een bijpremie te laten betalen of om de verzekering te weigeren.”

Kom op tegen Kanker blij met de beslissing



Marc Michils van Kom op tegen Kanker is heel blij met de verzekering gewaarborgd inkomen voor ex-kankerpatiënten: "We zijn over dit dossier al vele jaren in overleg met Assuralia. Dat recht op 'vergeten worden' is heel belangrijk. Het bleef een vorm van discriminatie dat de kankerpatiënt de rest van zijn leven werd herinnerd aan zijn ziekte. Dit is een mooie stap vooruit".