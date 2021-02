Wim Lybaert uit Brugge: "Kolen kunnen goed tegen de vrieskou, ze worden er zelfs beter van"

Sommige mensen houden van de vrieskou, anderen dan weer niet. "Dat is met groenten niet anders", zegt Wim Lybaert aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Heel wat groenten bevriezen bij deze winterse temperaturen, maar de kolen kunnen er goed tegen. Vanaf dat kolen de koude voelen, hebben ze de eigenschap om extra suikers aan te maken. Het zijn net die suikers die kolen zo goed doen smaken."

De vrieskou is niet alleen goed voor de kolen, maar ook voor de aarde. "De grond is nu bevroren, maar als het dooit zal die grond verkruimeld zijn. Dat zorgt ervoor dat je minder werk hebt in het voorjaar. Dat is dus positief", lacht de Brugse moestuinier.