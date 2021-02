Wissel van de wacht bij K3: Nederlandse Klaasje ("de blonde") stopt, Studio 100 zoekt opvolger: "Kan ook man zijn"

"Een enorme stap, maar voor mij een heldere en doordachte beslissing, waarin ik word gesteund door het team van Studio 100, en alle mensen die dicht bij mij staan", legt ze uit op de persconferentie, waar ze uitgebreid de K3-fans en haar collega's bedankt. "Het is met geen pen te beschrijven hoe bijzonder het is om invulling te mogen geven aan K3. De shows, het dansen, zingen en presenteren: het is alles wat ik het liefst doe", zegt ze. "Ik ben Hanne, Marthe en het team van Studio 100 dankbaar voor alle ervaringen."

"Het K3-leven is fantastisch, maar ik voel dat het tijd is om mijn vleugels uit te slaan. Ik gun iemand anders mijn plaats binnen K3, en ik wil zelf op een andere manier een invulling geven aan mijn leven. Dit wordt een afscheid in dankbaarheid, en een nieuw begin. Ik wil blijven acteren en presenteren, daar word ik gelukkig van. En muziek zal een rol blijven spelen in mijn leven, want daar ligt mijn hart", aldus Klaasje, die nog laat weten dat ze via haar sociale media op termijn meer zal vertellen over haar toekomstplannen.