Zangeres Mary Wilson (76) van The Supremes overleden

Op haar 15e richtte Mary Wilson samen met Diana Ross The Supremes op. De zwarte meisjesgroep was een van de grote successen van het beroemde Motown-platenlabel, met hits als "Stop! In the name of love" of "Baby love". Mary Wilson ging daarna solo. Nog maar enkele dagen geleden kondigde ze nieuwe muziek aan. Wilson is thuis overleden in de buurt van Las Vegas; ze is 76 jaar geworden. "Life's been lucky to me", blikte ze tevreden terug in een interview met de VRT in 2014.