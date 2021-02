Afvoer 125 miljoen kilo bouwafval oud Belgacomgebouw milieuvriendelijker: "We gebruiken het water in Gent"

Om de hele logistiek rond de afvoer van het bouwmateriaal te regelen, moet er wel nog gebaggerd worden: "Als we meer transport via het water willen, moeten we ervoor zorgen dat de waterlopen er klaar voor zijn." De werken daarvoor zijn gepland voor september. De afbraak van het gebouw is op dit moment wel al volop bezig. "Het sloopmateriaal wordt bijgehouden op de site zelf. Dan zal er geprobeerd worden om dat alles in een keer weg te voeren."