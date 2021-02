28 huiszoekingen in onderzoek naar financiering terreurgroepen: "Geld doorgesluisd naar IS, Al Qaeda en Boko Haram"

Het parket nam bij de huiszoekingen in het Tsjetsjeense milieu onder andere telefoons en computers in beslag. De onderzoeksrechter besloot voorlopig niemand onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, laat het parket in een persbericht weten. De mensen waarbij het parket binnenviel worden ervan verdacht geld doorgesluisd te hebben onder het mom van goede doelen, of toch op zijn minst contacten te hebben met organisaties die dat doen.