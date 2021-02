60 jaar geleden: de dood van het Amerikaanse kunstschaatsteam in een Vlaams witloofveld

73 mensen stierven in Berg, allemaal vliegtuigpassagiers én de ongelukkige Theo De Laet uit Berg. Hij werd op de grond geraakt door een rondvliegend brokstuk. De Laet was aan het werk op een witloofveld, dichtbij de plaats van inslag. Zijn maat Marcel Lauwers verloor een been. Hij overleefde en was de enige die na de crash een teken van leven gaf, samen met een herdershond die in het cargo van de Boeing was meegevlogen. Het dier bleek te zwaargewond en moest afgemaakt worden.

De Boeing 707 was het eerste type straalvliegtuig dat aan de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena was geleverd. Het grote en lawaaierige viermotorige toestel was uiterst geschikt voor langeafstandsvluchten op grote hoogte. Sabena had in 1959 20 stuks van het paradepaardje aangeschaft. Sabena vlucht 548 werd bestuurd door twee ervaren legerpiloten. Het toestel was opgestegen van Idlewild Airport in New York, nu John F.Kennedy International.