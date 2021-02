Aalsterse kunstenaar beschildert ramen van cafés en huizen ter ere van Aalst Carnaval

Van Schuylenbergh staat in de stad onder meer bekend als de man van de raamschilderingen, maar hij is ook een grote naam in de kunstwereld. Zo houdt hij regelmatig exposities en hangen zijn schilderijen ook in woonkamers buiten Aalst. “Maar ik voel me helemaal niet te min om tijdens Aalst Carnaval iets volksere taferelen te schilderen”, vertelt hij. “Ik vind het superleuk om op ramen te schilderen. Ook dat is een onderdeel van wie ik ben als kunstenaar.”

