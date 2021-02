Afvalophalers werken ondanks vrieskou: "Opletten dat je niet uitglijdt en thermisch ondergoed dragen"

"Het is echt op je tanden bijten", vertelt Rani Haverals uit Kraainem in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Haverals werkt als vuilnisophaler bij Intercommunale Interza, die het afval in de regio Zaventem ophaalt. Haverals is net aan haar ronde in Steenokkerzeel bezig. "Ik draag thermisch ondergoed onder mijn kleren, heb een muts op en draag nog een extra trui. Voor mij volstaat dat om de kou aan te kunnen."

Volgens Haverals is het vooral ook een kwestie van bezig blijven. "Ik ben gisteren even in de vrachtwagen gestapt om op te warmen, maar dat was geen goed idee, want als je dan uitstapt en weer aan het werk wil gaan, heb je het veel kouder dan ervoor."

Niet alleen de koude speelt de vuilnisophalers parten, ook de gladheid. "Ik ben al een aantal keer bijna uitgegleden", zegt Haverals. "Je moet echt goed opletten waar je loopt." Ook moet de afvalintercommunale sommige straten links laten liggen. "Omdat we er niet op geraken of omdat we weten dat we er ons zouden vastrijden."