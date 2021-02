Amerikaanse Senaat herneemt afzettingsproces tegen Trump

De aanklagers hebben vandaag en morgen telkens acht uur de tijd om hun zaak uiteen te zetten. Ze zouden met nieuw beeldmateriaal van de bestorming van het Capitool duiden, zo klinkt het in Amerikaanse media. Ook zouden ze proberen hard te maken dat de bestorming niet enkel het gevolg was van de toespraak van Trump, maar ook zijn gedrag van de maanden daarvoor mee de aanleiding was. In het bijzonder de steeds terugkerende bewering van Trump dat hij de verkiezingen niet had verloren en dat er massale fraude werd gepleegd.



Het is nog steeds niet duidelijk of er al dan niet getuigen zouden worden opgeroepen. Net zoals gisteren zijn er weer strenge veiligheidsmaatregelen genomen.

