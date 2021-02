Viroloog Steven Van Gucht over BV-vaccintwijfels: "Als je niet kiest voor het vaccin, kies je voor het virus"

"En dan moet je de gepaste repliek geven", aldus Van Gucht. "Dat antwoord is heel eenvoudig: als je niet kiest voor het vaccin, dan kies je eigenlijk voor het virus. Dat is de keuze waar we voor staan."

"Van het virus weten we dat dat grote risico's inhoudt, ook voor jongere mensen. Je kan ervan in het ziekenhuis belanden, soms ontwikkelen mensen ook langdurige klachten. Van het vaccin weten we dat het bewezen veilig is. Daar moeten we elke keer op drukken. Dat is goed onderzocht geweest in klinische studies. Ondertussen hebben al miljoenen mensen het vaccin gehad en dat wordt keer op keer bevestigd."