Brugge en Merksplas zijn eerste gevangenissen die vaccins krijgen, "maar het zal toch nog even voor vaccinaties er starten"

Het Gevangeniswezen maakte gisteravond bekend dat "binnenkort" de eerste coronavaccins zullen worden toegediend in de gevangenissen van Brugge en Merksplas. Hoeveel gedetineerden en gevangenispersoneel gevaccineerd zullen worden, is nog niet bekend. Wel staat vast dat er in een bepaalde volgorde gevaccineerd zal worden.

"In Brugge komt eerst het verplegend en penitentiair personeel van de covidafdeling aan de beurt. In Merksplas krijgt de ouderensectie voorrang, samen met het penitentiaire personeel van die afdeling", zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen.

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zal het nog even duren voor de vaccins daar toegediend zullen worden. Eerst komt het zorgpersoneel in de ziekenhuizen, de zorgverleners in eerste lijn en instellingen voor personen met een handicap aan de beurt, zegt woordvoerder Joris Moonens.

"Het zal niet mogelijk zijn om dat op korte termijn op te starten, we willen daar toch de verwachtingen juist stellen. Dat zal ingepland worden na de andere prioritaire groepen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Ten vroegste half maart zou de vaccinatie er kunnen beginnen."



Sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar zijn 530 gedetineerden in ons land positief getest op het virus.