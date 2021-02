Camping Heidestrand in Zonhoven maakt zich klaar voor de eerste schaatsers

"Het zal afwachten worden of we ook echt kunnen schaatsen volgend weekend", zegt Anton Bijnens, uitbater van camping het Heidestrand. "Een echt startschot om te schaatsen gaan we niet geven. De "durvers" zetten als eersten een paar stappen op het ijs, stampen een paar keer flink met hun hakken en als het ijs het niet houdt, krijgen ze natte voeten. En anders, als dat niet gebeurt, is het ijs sterk genoeg. Maar achteraan de vijver is het water dieper. Als je daar door het ijs zakt, is dat erg gevaarlijk. Daarom spannen we linten.”