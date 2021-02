Drie Belgische actrices genomineerd voor een César, de belangrijkste Franse filmprijzen

Virginie Efira is geboren in België en startte in ons land haar carrière, maar sinds 2016 heeft ze ook de Franse nationaliteit. In de strijd voor de César voor beste actrice neemt ze het op tegen Laure Calamy ("Antoinette dans les Cévennes"), Martine Chevallier ("Deux"), Camélia Jordana ("Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait") en Barbara Sukowa (ook in "Deux").

In de categorie van beste vrouwelijke bijrol zijn dus twee Belgische actrices genomineerd. Yolande Moreau, die eerder al de vrouw van God speelde in Jaco Van Dormaels "Le tout nouveau testament", is genomineerd voor haar rol in "La bonne épouse". En Emilie Dequenne maakt kans op de award voor haar rol in "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait". Dequenne brak meer dan 20 jaar geleden door in "Rosetta" van de broers Dardenne.

"Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait" van Emmanuel Mouret rijfde de meeste nominaties binnen: dertien in totaal.