Daklozen uit Kortrijk en Roeselare op hotel door vriesweer en coronapandemie

Kortrijk heeft normaal gezien plaats voor 24 dak- of thuislozen in de nachtopvang in de Tuighuisstraat. “Maar door corona is de capaciteit verminderd naar 16 bedden. Tot gisteren was dat voldoende, maar met het gure winterweer klopten ineens 20 daklozen aan bij de nachtopvang. Hotel Focus ving 4 daklozen op. We hebben met hen een overeenkomst dat er tot 12 daklozen terecht kunnen in deze winterperiode”, zegt De Coene.

"Ik heb onmiddellijk ja gezegd", zegt Jan Van Baelen van hotel Focus. "Wij hebben het goed in Kortrijk en willen wat teruggeven aan de mensen die het wat minder hebben. Ik zou hen wat extra in de watten willen leggen met een koffietje of zo, maar dat mag niet door de coronacrisis."