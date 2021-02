Dringend pleeggezinnen gezocht voor kinderen in nood, vooral voor baby's

Heidi Van Der Veken uit Genk is al 9 jaren pleegmama. "Ik had een artikel in de krant gelezen over pleegzorg", vertelt Heidi Van Der Veken uit Genk die al 9 jaar pleegmama is. "Ik heb het dan met mijn man besproken. We hebben drie eigen kinderen maar er kon er nog wel eentje bij. We zijn dan naar een info-avond geweest en toen waren we overtuigd. We hebben toen het hele traject gevolgd en zijn gestart. En we hebben nog altijd geen spijt!"