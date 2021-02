Eerste schaatsers testen het ijs uit in Lo-Reninge: "Schaatsen op eigen risico"

4,5 centimeter dik is de ijslaag al in Lo-Reninge. Dat lijkt veel, maar is nog onvoldoende om veilig te kunnen schaatsen. Toch waagden een aantal mensen zich al op het ijs. Op zich is dat niet verboden. Maar burgemeester Lode Morlion (CD&V) verwittigt dat het op eigen risico is. "Op zich kan het niet zo veel kwaad. Op veel plaatsen staat er maar een twintigtal centimeter water. Wie door het ijs zakt, houdt er dan hoogstens een nat pak aan over. Maar hier en daar zijn er ook grachten, die veel dieper zijn. Je kan die niet meteen zien en het is daar een stuk gevaarlijker."