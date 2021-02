Festival Dranouter is blij met extra financiële steun van de overheid: "Dit helpt ons om weer recht te krabbelen"

"Die 60 miljoen euro is fantastisch", zegt Bavo Vanden Broeck van Festival Dranouter. "We zijn heel blij dat de Vlaamse overheid het belang van de sector begrijpt en ons wil ondersteunen. Het is een heel zware periode geweest voor de sector. We hebben heel wat verliezen opgestapeld. Het is heel moeilijk om herop te starten, maar die steun kan ons helpen om terug recht te staan deze zomer.

Midden volgende maand beslist Vlaanderen of, hoe en wanneer grote evenementen opnieuw kunnen. Dan weten we dus of de zomerfestivals zullen kunnen doorgaan.