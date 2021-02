Fetahype in Vlaanderen nadat Finse foodblogster recept deelt: “In sommige winkels is de kaas uitverkocht”

“De trend van Finland is overgewaaid naar België. We merken dat de fetakaas veel meer verkocht wordt dan in dezelfde periode vorig jaar. In sommige winkels is de kaas zelfs uitverkocht,” zegt Roel Dekelver van Delhaize. “Het heeft volgens mij ook te maken met de coronacrisis, waarbij mensen meer thuis koken en experimenteren met nieuwe gerechten.”



De stijging kwam als een verrassing volgens Dekelver: “De grote vraag naar fetakaas is onverwacht, want feta is een typische zomerproduct. Het wordt vooral gebruikt in slaatjes, en daar is het nu het weer niet voor. Dus we gaan extra fetakaas bestellen bij onze leverancier.”