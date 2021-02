BEKIJK - "Fietsen door het Water" in Bokrijk wordt tijdelijk "Fietsen door het IJs"

Het blijft wel bij kijken naar het ijs. Op een groot bord naast "Fietsen door het IJs" staat dat schaatsen verboden is. “Maar dat waren wij ook niet van plan”, lacht een dame uit Noord-Holland die op stap is met haar echtgenoot. “Hoewel het sneeuwlandschap een plaatje is, stelt het ijs zelf nog niet veel voor. Wij noemen dat koekenijs: met heel veel bultjes en sneeuw op het oppervlak. Ik ben het er absoluut mee eens: niet geschikt om te betreden!”, besluit de vrouw lachend.