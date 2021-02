Fotograaf uit Harelbeke maakt foto's van cafébazen: "Ik zorg ervoor dat ze tijdens corona gehoord worden"

Fotograaf David Remmerie neemt foto' van cafébazen, omdat zij al maandenlang niet in beeld komen. "Ze worden niet gehoord. Ik probeer ze op die manier te steunen", zegt hij."Ik geef de uitbaters een beetje een richting van hoe ze op de foto kunnen staan, maar eigenlijk kiezen ze dat zelf. De tapkraan neem ik altijd mee op de foto. Achter die kraan komen de verhalen los. Ze missen hun klanten en het caféleven."

De vrouw van Benny van sporthal Het Eiland in Harelbeke stond al voor de lens van David. "Ze heeft dat goed gedaan", zegt Benny. "Ze poseerde aan tafel, maar ook achter de tapkranen. Wij komen nog vaak naar ons café, want we hebben hier een kat. Dat dier wil nergens anders wonen. We komen af en toe om te kijken of de verwarming nog aanstaat en of de kat het nog goed heeft op café."