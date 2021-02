Verkoop van slaapmiddelen sterk gestegen afgelopen jaar: "Impact van coronacrisis duidelijk voelbaar"

Maar ook in de categorie van de zwaardere slaapmedicatie is de stijging opvallend: in 2020 werd een stijging van 3,4 procent vastgesteld. “Dat lijkt nog mee te vallen, maar het is een markt met ruim 6 miljoen verkochte eenheden op jaarbasis. Het gaat dus om zo’n 200.000 producten extra op basis van benzodiazepines.”

Dit is geen goede evolutie, zegt Delaere nog. De slaappillen op voorschrift kunnen neveneffecten hebben en verslavend werken. De laatste jaren was de verkoop van slaapmiddelen op voorschrift gestabiliseerd of zelfs licht gedaald, maar die trend is nu dus gekeerd.