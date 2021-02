Geen ijspret op Arenaplein Deurne: "We kunnen het onder water zetten maar doen het niet met corona"

In de winter van 2018 organiseerde Deurne de ijspret zelf door het Arenaplein proactief onder water te zetten. "Helaas is er corona en kunnen we dat niet opnieuw doen", verduidelijkt Sekeris. "We willen mensen niet aanmoedigen om samen te komen nu het virus nog rondwaart." Het is voor alle duidelijkheid niet verboden om op het gladde Arenaplein rond te schuiven. "Als mensen de coronamaatregelen in acht nemen is dat niet verboden. Anders moet de politie ingrijpen. Maar het is in coronatijden niet aan ons als districtsbestuur om er een evenement van te maken in een dichtbevolkte buurt. Dat is niet te verantwoorden of veilig te organiseren."