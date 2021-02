Genkse kinderen testen met  SportKompas uit welke sport hen het beste ligt

Het SportKompas is een oriëntatie-tool. Eerst vullen de kinderen twee vragenlijsten in, eentje die peilt naar hun bewegingsvoorkeuren en eentje die hun persoonlijke motivatie test. Tenslotte moeten de kinderen een aantal bewegingsproeven afleggen.

“Elke klas van het derde leerjaar basisonderwijs in Genk werd uitgenodigd om zich in te schrijven voor het Sportkompas’”, zegt schepen van Sport, Kathleen Parthoens (CD&V). “Na de Broederschool volgen 20 andere Genkse scholen, of 730 leerlingen in totaal. De bewegingsproeven zijn volledig gratis en gaan steeds door in Sporthal Arcade in Genk.”

