Grenscontroles hervat in Noord-Ierse havens

De grenscontroles, een gevolg van de brexit, zijn een heikele kwestie. Ze werden ingevoerd na afloop van de overgangsperiode waarbij Groot-Brittannië ruim een maand geleden uit de Europese eengemaakte markt stapte. Om de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland open te houden, kwam een regeling uit de bus waarbij de grens in de Ierse Zee komt te liggen.



Maar dat ligt veelal zeer gevoelig in het Unionistische kamp, omdat ze helemaal niet willen weten van een grens en bijhorende controles, tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd-Koninkrijk. In het Republikeinse kamp blijft het openhouden van de echte grens tussen Noord-Ierland en Ierland dan weer de grootste bekommernis.



De grensafspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in het terugtrekkingsakkoord moeten vermijden dat het Ierse vredesproces in gevaar komt door de herinvoering van fysieke controles op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland.