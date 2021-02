Te Gek?! trekt de grootste muts van het land over hoogste bol Atomium: "Van het hoofd een zaak maken"

Vandaag start Te Gek!? met een nieuwe campagne. De vereniging bestaat nu 16 jaar en is sinds twee jaar werkzaam binnen het steunpunt Geestelijke Gezondheid, samen met nog enkele andere organisaties waar het mee samenwerkt. Met de nieuwe campagne wil Te Gek!? mensen verbinden, en psychisch welzijn bespreekbaar maken.

Maar waarom viel de keuze op een gigantische muts over de hoogste bol van het Atomium? "De nieuwe baseline is: 'Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak'", zegt Marc Hellings van Te Gek!?. "Atlete Elodie Ouedraogo heeft voor de campagne een muts ontworpen, en die gaat niet alleen te koop zijn, je gaat die ook zelf kunnen maken. En om het breed uit te dragen hebben wij zo'n muts over de hoogste bol van het Atomium geplaatst."

De muts zal ook de volgende jaren nog symbool staan voor de campagnes van Te Gek!?. Vanmiddag wordt de aftrap van de campagne live gestreamd via de website van Te Gek!? met onder andere de peter van de vereniging Guy Swinnen en meter Selah Sue.