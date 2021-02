Heineken schrapt 8.000 banen, gevolgen voor ons land nog niet duidelijk

Of de ontslagronde gevolgen heeft voor ons land, is nog niet duidelijk. De Belgische dochter van Heineken, Alken-Maes, heeft brouwerijen in Alken (onder meer Maes en Christal), Kobbegem (Mort Subite) en Opwijk (Affligem). Alken-Maes telt zo'n 620 werknemers.