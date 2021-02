Het blijft bibberen de komende dagen, "maar een officiële koudegolf wordt moeilijk", zegt weerman Frank Deboosere

Het blijft vandaag droog met grotendeels opklaringen, maar toch hier en daar ook wolkenvelden. Het blijft overal in ons land vriezen.

Eerder deze week was er sprake dat we mogelijk een officiële koudegolf zouden beleven - en dat is al geleden van 2012 - maar zoals het er nu naar uitziet, zal het waarschijnlijk toch niet het geval zijn. "Een koudegolf wordt moeilijk. Dan moet het toch op een aantal plaatsen naar - 10 graden gaan. In Ukkel is het nu -8,3, in Zeebrugge -3,1 en in Retie -6,6. Het koudste punt in ons land is momenteel Mont Rigi, in de Hoge Venen, waar het nu -13,9 graden is."