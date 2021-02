Ieper strooit uitzonderlijk op alle wegen: "Risico op ongevallen door gladheid is te hoog"

In buurgemeente Zonnebeke hebben ze dinsdag al alle wegen van zout voorzien. In het verleden heeft de technische dienst van de gemeente dat ook al moeten doen. “Maar het blijft wel uitzonderlijk. Het is zeker al jaren geleden dat we nog alle wegen bestrooid hebben", zegt burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980). “Ons strooiplan dekt normaal gezien 80 kilometer aan wegen, maar nu hebben we 200 kilometer aan wegen bestrooid."