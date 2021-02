Jonge messenmaker wordt cultuurkampioen van Kortenberg

Dat Sander messen maakt, is voor zijn omgeving geen verrassing. Want al heel zijn leven is hij geboeid door messen en wapens. "Die fascinatie zit in mijn bloed. Als klein manneke werd mijn moeder bij de directeur geroepen, omdat ik een miniscuul zakmesje bij me had. Ik zat toen in het tweede kleuterklasje. Ik was altijd met messen en zwaarden aan het spelen. Toen ik 18 was en op kot zat, had mijn moeder niets meer te zeggen en wilde ik een mooi zakmes kopen. Maar dat lag boven mijn budget als student, het kostte 4.000 euro. Daar viel ik toch van achterover. Omdat ik mechanica had gestudeerd, besloot ik om het dan maar zelf te maken. "