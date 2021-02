Al meer dan 3.500 kandidaten willen nieuwe Klaasje worden bij K3, een derde onder hen jongens

Zingen en dansen op een podium, op tv of in een film, als lid van K3: het is duidelijk dat veel jongeren daarvan dromen. Een dag nadat bekend werd dat Klaasje K3 verlaat, zijn er al meer dan 3.500 aanvragen binnengelopen om haar te vervangen, laat Studio 100 weten. Eén derde daarvan zijn jongens, want die kunnen nu ook voor het eerst naar een plaatsje in K3 meedingen.