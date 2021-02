Open VLD-voorzitter Lachaert: "Sihame El Kaouakibi moet dringend transparantie en duidelijkheid bieden aan partij"

Daarnaast loopt er een onderzoek naar mogelijke financiële onregelmatigheden bij Let's Go Urban, de vzw van El Kaouakibi. "Wij zouden graag meer transparantie en duidelijkheid krijgen als partij over wat hier aan de gang is", stelt Lachaert over de heisa. "De informatie die we krijgen van Sihame is bijzonder beperkt. Ik verwacht tekst en uitleg. We kunnen niet verder met iemand die geen duidelijkheid verschaft aan de partij. Het is niet aan mij om onderzoeksrechter te spelen, maar het is wel aan de betrokkene om informatie te verschaffen."