KLAAR: Lachgas is niet om mee te lachen

Lachgaspatronen vind je in elke kookwinkel, want je maakt er slagroom mee. Maar je vindt ze ook alsmaar vaker langs de kant van de weg. Op zowat elk lockdownfeestje neemt de politie tegenwoordig kleine en grote lachgasflessen in beslag. En één op zeven jonge bestuurders rijdt onder invloed van de populaire partydrug.

Maar lachgas is lang niet zo onschuldig als het klinkt. Het kan zelfs tot permanente hersenschade leiden. Het parlement heeft daarom beslist om de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen te verbieden. Geen dag te vroeg, vindt toxicoloog Jan Tytgat. Hij vertelt aan Louise Hoedt wat lachgas met je lichaam doet.