Leentjes dochter reageerde na haar coma op 'Amalfi' van Hooverphonic: "Toen wisten we dat het écht goed ging komen"

De schade was groot. "Femke lag in coma met een hersentrauma en ze had een gebroken nekwervel. Na een week in het ziekenhuis kreeg ze ook nog eens een hartfalen. Op een bepaald moment zeiden de dokters dat alleen een long-hartmachine haar nog zou kunnen redden. Ik stond dan langs haar bed, maar ik kon er niet heel lang blijven staan, want dat toestel piepte enorm. Je ziet en hoort de hartslag, en ik had altijd schrik dat het plots een flatline ging zijn..."

Hoe Leentjes dochter uit de coma zou komen, bleef een raadsel. "We hadden geen idee of er blijvende hersenschade zou zijn." Uiteindelijk ontwaakte Femke geleidelijk aan uit coma. Op aanraden van de dokters stelden Femkes ouders een playlist samen met liedjes die veel voor haar betekenden, om haar geheugen te stimuleren. "De meeste liedjes hadden te maken met dans, omdat Femke al van kinds af ballet deed. Femke had voor haar dansgroep dat jaar een choreografie uitgedacht op 'Amalfi' van Hooverphonic, ze kende dat nummer vanbinnen en vanbuiten."