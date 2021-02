Leuvense handelaars willen af van verplichting om alleen te winkelen: "Samen slapen mag, waarom samen winkelen niet?"

"Je mag met je partner de hele nacht in bed liggen, samen in een auto of een overvolle bus of tram naar de stad rijden, maar niet samen een winkel binnen gaan. Dat is werkelijk te gek voor woorden", zegt Van de Velde. "En wat erger is, het is ook bijzonder nadelig voor de handel. Welke vrouw staat immers toe dat haar man helemaal alleen kleren en schoenen gaat kopen? Geen enkele. Dat is geen cliché, ik kan ervan meespreken (lacht). Schrap die regel dan ook, liever vandaag nog dan morgen, de handel heeft het zo al moeilijk genoeg", pleit de voorzitter.