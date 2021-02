Londerzeel helpt hulpbehoevenden tijdens deze koude dagen

Sneeuw en vrieskou kan ervoor zorgen dat mensen die minder mobiel zijn, geïsoleerd geraken. De gemeente Londerzeel wil voorkomen dat die mensen letterlijk en figuurlijk in de kou staan. En daarom zet de gemeente een aantal acties op poten. Zo is er de solidariteitsoproep: 'Kijk eens over het muurtje'. "We doen een oproep aan vrijwilligers die buren willen helpen", zegt burgemeester Conny Moons (LWD). "Bij mensen die wat ouder zijn, kunnen zij eens informeren of er boodschappen gedaan moeten worden, nu het wat gevaarlijker is om buiten te komen. En zij kunnen bijvoorbeeld ook sneeuw ruimen voor de deur van anderen."