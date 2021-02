Man die vrouwen betastte in het station van Kortrijk blijkt beruchte crimineel

De man woont sinds vorige zomer in Mesen. Burgemeester Sandy Evrard (MLM) was van zijn verleden op de hoogte. "Hij heeft hier een sociale woning toegewezen gekregen", zegt de burgemeester. "Veel kon ik daar niet tegen doen. Het is ook niet aan mij om die man zijn proces te maken nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Ik heb wel twee gesprekken gehad met hem, om te zeggen dat ik geen schrik had van hem en om te vragen om zich aan de regels te houden. Hier in Mesen hebben we ook nog geen problemen gehad met hem, al bleef ik het geen goed idee vinden dat hij hier woonde. In een klein stadje, met een bescheiden politiekorps en een kleine sociale dienst, is het moeilijker om zo iemand op te volgen dan in een grotere stad."